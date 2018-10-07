وزير الزراعة يقطع زيارته بروما لوفاة والدته

وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت



الصاوى أحمد



كان الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قد قطع زيارته التي يقوم بها الي روما، بعد مشاركته في الجلسة الافتتاحية للدورة السابعة من مؤتمر أرض البحر الأزرق، والذي عقد تحت عنوان: معرض البحر الأبيض المتوسط للدول الأفريقية والشرق أوسطية، حيث اضطر للمغادرة لتشييع جنازة والدته التى وافتها المنية.



وقال الدكتور أحمد شلبى رئيس المكتب الزراعى بسفارة مصر فى روما، إن الدكتور عز الدين أبو ستيت، خلال زيارته الي العاصمة الإيطالية روما، عقد عددا من اللقاءات المهمة مع مسئولين دوليين من المعنيين بقضايا الزراعة والأمن الغذائي، على هامش فعاليات الدورة السابعة من مؤتمر أرض البحر الأزرق تحت عنوان: معرض البحر الأبيض المتوسط للدول الأفريقية والشرق أوسطية.



وأشار شلبي الى أن الوزير التقي الدكتور" أنطونيو فينسينزو كارلينو"رئيس قطاع المصايد والنمو الأزرق فى مقاطعه سيسيليا، والدكتور "داريو كارتبيلوتا" مدير الإدارة الإقليمية للمصايد المتوسطية، حيث تم التباحث حول سبل تنمية العلاقات بين مصر وإيطاليا في المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي وتحسين الأمن الغذائي، لافتا الي ان أبو ستيت أكد خلال اللقاء على العلاقات الثنائية بين البلدين خالدة ويمكن أن تصمد أمام أي أزمة وبالتالي تصبح حجر الزاوية الحقيقي في الروابط بين القارة الأوروبية والشركاء المتوسطيين في الجنوب.



وأوضح أن أبو ستيت التقى أيضا "إدغاردو إيدي بانييرا" وزير الزراعة والتنمية الريفية وصيد الأسماك في البحر المتوسط و"جيرولامو تورانو"وزير الأنشطة الإنتاجية فى مقاطعه سيسيليا والدكتور "داريو كارتبيلوتا" مدير

الإدارة الإقليمية للمصايد المتوسطية بالمقاطعة، لافتا الي ان "ابوستيت" أكد حرص الحكومه المصرية وجهودها الحالية في مجال تشجيع الاستثمار في مجال الاستزراع السمكي وتصنيع الأسماك، والمحافظة عليها فضلا عن منح العديد من الحوافز المناسبة، وأن القيادة السياسية مهتمة بزيادة التعاون بين مصر وإيطاليا في مجال الصيد وخاصة الجمبرى الأحمر، إلى جانب التعاون في مجال تبادل الخبرات فى مجال الصيد وزيادة التدريب التكنولوجى فى هذا المجال.



وأكد أن الوزير استعرض أيضا خلال اللقاء الخطوات التي اتخذتها مصر في مجال تنمية الثروة السمكية، خاصة مشروع بركة غليون للاستزراع السمكى والذى يتم تنفيذه على 4100 فدان كمرحله اولى والذى يعد المزرعة الأكبر بالشرق الأوسط فى انتاج الاسماك، لافتا إلى أن ذلك سيساهم بشكل كبير فى القضاء على الفجوة الغذائية فى مجال الأسماك.



وقال شلبى إن وزير الزراعة أشار الى جهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الزراعية الشاملة في مصر وتحسين أوضاع الأمن الغذائي إيمانا منها بأن ذلك يعتبر مدخلا مهما للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في إطار خطتها لتنفيذ اجندة التنمية المستدامه 2030، منوها بأن خطة الحكومة المصرية تعتمد على عدد من المحاور أهمها: زيادة المساحة الزراعية المزروعة من خلال المشروع القومي للمليون ونصف المليون فدان، وزيادة الانتاجية الزراعية والسمكية من خلال عدد من المشروعات أهمها مشروع (بركة غليون) للاستزراع السمكي، فضلا عن التوسع في مجال الصوب الزراعية ورفع مستويات الحماية الاجتماعية.