باستثناء الأجنبية.. المؤسسات تتجه لشراء الأسهم بالبورصة





مصطفى طلعتسجلت المؤسسات ذات الملاءة المالية صافي شرائي بالبورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي باستثناء الأجنبية التي فضلت البيع، لكن بقيم ضعيفة.وتشمل المؤسسات التي تتعامل على أسهم البورصة كل من البنوك والشركات والصناديق والمحافظ المالية، وتضم كل من سوق الصفقات وبورصة النيل.ووفقًا لتقرير صادر عن البورصة وصل "المال" نسخة منه فان المؤسسات الأجنبية سجلت صافي بيع بقيمة 11 مليون جنيه فقط.ومن جانب آخر، بلغت صافي مشتريات المؤسسات العربية حوالي 75 مليون جنيه، بينما سجلت المؤسسات المصرية صافي شراء بلغ 57 مليون.الجدول التالي يوضح تعاملات كل فئة من المؤسسات بالبورصة..