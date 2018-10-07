EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
باستثناء الأجنبية.. المؤسسات تتجه لشراء الأسهم بالبورصة
الأحد 07 أكتوبر 2018 10:14 ص
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
القلعة القابضة تتصدر قائمة العشرة الكبار في البورصة
توقعات بتراجع البورصة المصرية نحو 14000 نقطة
بروتوكول بين البورصة والقاهرة للاستثمار لرفع درجة الوعي المالي
مصطفى طلعت
سجلت المؤسسات ذات الملاءة المالية صافي شرائي بالبورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي باستثناء الأجنبية التي فضلت البيع، لكن بقيم ضعيفة.
وتشمل المؤسسات التي تتعامل على أسهم البورصة كل من البنوك والشركات والصناديق والمحافظ المالية، وتضم كل من سوق الصفقات وبورصة النيل.
ووفقًا لتقرير صادر عن البورصة وصل "المال" نسخة منه فان المؤسسات الأجنبية سجلت صافي بيع بقيمة 11 مليون جنيه فقط.
ومن جانب آخر، بلغت صافي مشتريات المؤسسات العربية حوالي 75 مليون جنيه، بينما سجلت المؤسسات المصرية صافي شراء بلغ 57 مليون.
الجدول التالي يوضح تعاملات كل فئة من المؤسسات بالبورصة..
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا