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بورصة وشركات
القلعة القابضة تتصدر قائمة العشرة الكبار في البورصة
الأحد 07 أكتوبر 2018 10:09 ص
القلعة - لوجو جديد
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القلعة - لوجو جديد
مصطفى طلعت
تصدرت شركة القلعة القابضة للاستشارات المالية قائمة أنشط 10 شركات مقيدة بالبورصة المصرية من حيث كمية التداول خلال تعاملات الأسبوع المنقضي.
وذكر تقرير صادر عن البورصة وصل المال نسخة منه تنفيذ تعاملات على أسهم الشركة بنحو 126.1 مليون ورقة مالية بقيمة 411.1 مليون جنيه.
وجاء في المركز الثاني ضمن قائمة الكبار شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة بتداول 74 مليون ورقة بينما تزيل القائمة شركة عامر جروب من خلال بيع وشراء 26.9 مليون ورقة.
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