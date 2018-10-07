EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
الثبات يخيم على أسعار الرخام والجرانيت
الأحد 07 أكتوبر 2018 09:39 ص
مصر انتركوننتال لصناعة الجرانيت والرخام
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
برلمانية المحافظين: هضبة الجلالة توفر 150 ألف فرصة عمل
السيسي عن مشروع الجلالة: هوريكو جامعة مش موجودة إلا في مصر
ايجي ستون
محمود زكي:
كشف التقرير الصادر عن الإدارة العامة للاحتياج ومواد البناء عن ثبات أسعار الرخام والجرانيت خلال شهر سبتمبر، حيث سجل رخام جلاله لايت قيمة 140 جنيها لكل متر مربع في حين سجل سعر رخام تريستا قيمة 150 جنيها لكل متر مربع.
وأوضح التقرير الصادر عن الإدارة أن سعر المتر مربع من رخام جلالة لايت "درج" بلغ 110 جنيهات في حين سجل رخام تريستا درج قيمة 120 جنيها لكل متر مربع.
وأشار التقرير أن سعر المتر المربع من الجرانيت أحمر أسواني "ترابيع" بلغ 385 جنيها في حين بلغ سعر المتر مربع "درج" قيمة 275 جنيه بينما سجل المتر المربع من جاندولا " ترابيع" قيمة 375 جنيه في حين سجل المتر مربع من جاندولا " ردج قيمة 185 جنيه.
مشروعات الإسكان
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا