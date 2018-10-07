الثبات يخيم على أسعار الرخام والجرانيت

ايجي ستون

محمود زكي:



كشف التقرير الصادر عن الإدارة العامة للاحتياج ومواد البناء عن ثبات أسعار الرخام والجرانيت خلال شهر سبتمبر، حيث سجل رخام جلاله لايت قيمة 140 جنيها لكل متر مربع في حين سجل سعر رخام تريستا قيمة 150 جنيها لكل متر مربع.



وأوضح التقرير الصادر عن الإدارة أن سعر المتر مربع من رخام جلالة لايت "درج" بلغ 110 جنيهات في حين سجل رخام تريستا درج قيمة 120 جنيها لكل متر مربع.



وأشار التقرير أن سعر المتر المربع من الجرانيت أحمر أسواني "ترابيع" بلغ 385 جنيها في حين بلغ سعر المتر مربع "درج" قيمة 275 جنيه بينما سجل المتر المربع من جاندولا " ترابيع" قيمة 375 جنيه في حين سجل المتر مربع من جاندولا " ردج قيمة 185 جنيه.