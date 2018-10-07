الوادي الجديد تبحث آليات الحد من حرائق النخيل

حريق الراشدة يلتهم 60 فدان نخيل

أ ش أ



عقد محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط اجتماعا موسعا مع مسئولي الجمعيات الأهلية وكبار العائلات وعدد من مواطني قرية الراشدة، وذلك بحضور نائب المحافظ حنان مجدى وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة، بهدف وضع آليات للحد من حرائق النخيل بالقرية وإيجاد أفضل السبل لتلافي مثل هذه الأخطار مستقبلا .



وأشار المحافظ - خلال الاجتماع - إلى أن وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد قررت دعم المحافظة بـ 15 ماكينة و5 جرارات لإزالة النخيل المحترق بدءا من اليوم، وتشكيل لجنة علمية لدراسة الاستفادة من مخلفات النخيل.



كما وجه المحافظ بسرعة حصر الخسائر الزراعية، وكذلك المنازل المضارة والماشية النافقة جراء الحريق للبدء في صرف التعويضات اللازمة.



وشدد المحافظ على إنشاء طرق عرضية وطولية مستقيمة مع تعويض أصحاب الأراضي خارج القرية والتصريح لهم بحفر آبار سطحية وتشكيل لجنة من الأهالي لاختيار الأراضي البديلة التي سيتم نزعها على ان يتم البدء فى تنفيذها اعتبارا من غد، وإزالة جميع المخلفات بين النخيل وتنفيذ حزام أمني بعرض 100 متر حول مبانى القرية ومنع زراعته بالنخيل.