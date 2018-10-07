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اقتصاد وأسواق
استقرار في أسعار البلاط والسيراميك في سبتمبر
الأحد 07 أكتوبر 2018 03:01 ص
شحنة سيراميك 556
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سيراميك 556
محمود زكي
استقرت أسعار البلاط والسيراميك خلال شهر سبتمبر مقارنة بشهر أغسطس.
جاء ذلك وفقًا للتقرير الصادر عن الإدارة العامة للإحتياجات ومواد البناء التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.
وأضاف التقرير ذاتع، أن سعر المتر مربع من بلاط موزايكو كرارة مقاس 30*30 سم 82 جنيهات خلال شهر سبتمبر في حين سجل بلاط شطف رخام كرارة، مقاس 40*40 سم قيمة 140 جنيها مقابل 108 جنيهات، خلال نفس الشهر من العام الماضي بنسبة ارتفاع 29%.
وأوضح التقرير أن البلاط شطف رخام الباستر مقاس 40*40 سم سجل قيمة 132 جنيها لكل متر مربع خلال شهر سبتمبر، مشيرًا إلى أنه ارتفع بنسبة 32% خلال 12 شهرًا.
في حين استقرت أسعار السيراميك خلال الشهر سبتمبر حيث سجلت أسعار الحوائط 25*35* سم قيمة 55 جنيها لكل متر مربع، في حين سجلت أسعار الأرضيات مقاس 40*40 قيمة 58 جنيهات لكل متر مربع.
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