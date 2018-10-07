أ ش أ: جهود للسيطرة على حريق هائل بقرية فى أسوان

الدفاع المدني حريق

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شب حريق هائل فى مناطق زراعية بقرية عزبة سليمان بسلوا بحرى شمال مركز كوم أمبو بأسوان الليلة، وتواصل الحماية المدنية جهودها للسيطرة على النيران.



وقد دفعت قوات الحماية المدنية بنحو 6 سيارات إطفاء من وحدات إطفاء كوم أمبو ونصر النوبة ودراو إلى موقع الحريق، الذى تبين أنه نتج عن اشتعال النيران فى تجمعات أشجار نخيل ومساحات من الأفدنة الزراعية.



وكان مدير أمن أسوان اللواء نائل رشاد قد تلقى إخطارا من إدارة الحماية المدنية بأسوان، باندلاع حريق هائل فى منطقة زراعية بقرية عزبة سليمان بسلوا بحرى التابعة لمركز كوم أمبو.



