EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
لايف
أ ش أ: جهود للسيطرة على حريق هائل بقرية فى أسوان
الأحد 07 أكتوبر 2018 02:42 ص
الدفاع المدني حريق
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
وزيرا التنمية المحلية والبيئة يتفقدان موقع حريق الوادى
وزير الزراعة: إعادة تأهيل مزرعة النخيل بالوادى الجديد بعد الحريق
الرياح تنقل حريق الراشدة إلى قرية العوينة في الوادي الجديد
الصحة: لا وفيات في حريق الوادي الجديد و٢٢ مصابًا تماثلوا للشفاء
الوادي الجديد تعلن عن حريق هائل في باريس
الدفاع المدني حريق
أ ش أ
شب حريق هائل فى مناطق زراعية بقرية عزبة سليمان بسلوا بحرى شمال مركز كوم أمبو بأسوان الليلة، وتواصل الحماية المدنية جهودها للسيطرة على النيران.
وقد دفعت قوات الحماية المدنية بنحو 6 سيارات إطفاء من وحدات إطفاء كوم أمبو ونصر النوبة ودراو إلى موقع الحريق، الذى تبين أنه نتج عن اشتعال النيران فى تجمعات أشجار نخيل ومساحات من الأفدنة الزراعية.
وكان مدير أمن أسوان اللواء نائل رشاد قد تلقى إخطارا من إدارة الحماية المدنية بأسوان، باندلاع حريق هائل فى منطقة زراعية بقرية عزبة سليمان بسلوا بحرى التابعة لمركز كوم أمبو.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا