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سيـــاســة
أول تعليق سعودي رسمي على مزاعم مقتل خاشقجي
الأحد 07 أكتوبر 2018 02:27 ص
جمال خاشقجي
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القنصلية السعودية بإسطنبول: نتابع أنباء اختفاء الصحفي جمال خاشقجي
جمال خاشقجي
المال - خاص
نفى مصدر مسؤول في القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في إسطنبول، الأحد، التصريحات التي نشرتها وكالة رويترز، نقلاً عن مسؤوليين أتراك، بأن المواطن السعودي جمال خاشقجي قد قُتل في القنصلية السعودية في إسطنبول.
واستهجن المصدر وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، بشدة هذه الاتهامات العارية من الصحة.
وشكّك المصدر بأن تكون هذه التصريحات صادرة من مسؤولين أتراك مطلعين أو مخول لهم التصريح عن الموضوع.
وكشف المصدر أن وفدًا أمنيًا مكون من محققين سعوديين وصلوا أمس السبت لإسطنبول بناءً على طلب الجانب السعودي وموافقة الجانب التركي الشقيق مشكورًا للمشاركة في التحقيقات الخاصة باختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي.
وأكد المصدر حرص المملكة على سلامة مواطنيها أينما كانوا ومتابعة السلطات السعودية المختصة لهذا الشأن ومعرفة الحقيقة كاملة.
ومنذ أيام لا يعرف مكان للصحفي السعودي، جمال خاشقجي، الذي كان متواجدا في آخر ظهور له بقنصلية بلاده في اسطنبول لإنهاء أوراق خاصة به، وتقول القنصلية إنه غادر عقب إتمام ذلك، فيما ينفي أصدقاء ومقربون حدوث ذلك.
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