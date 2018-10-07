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طاقة
موسكو تستغرب تصريحات بن سلمان عن تراجعها النفطي بعد 19 عاما
الأحد 07 أكتوبر 2018 02:15 ص
أسواق النفط الدولية
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متابعات
أعلن النائب الأول لرئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الاتحاد الروسي، سيرغي كلاشينكوف، اليوم السبت، أن تصريح ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان آل سعود، بشأن حجم إنتاج النفط في روسيا بعد 19 عاما، محيرًا، ولن يكون لهذه التوقعات أي تأثير على السوق الحالي.
وقال كلاشينكوف لوكالة "سبوتنيك": لا أعلم على ماذا تستند هذه التوقعات، في روسيا هناك نسبة كبيرة من احتياطيات النفط غير المؤكدة"، مؤكدا أن هذه التصريحات، لن تأثر بأي صورة على وضع السوق النفطي.
وأشار كلاشينكوف إلى أن لدى "المملكة العربية السعودية أفاق جيدة، لكن مساحتها النفطية بدأت بالتقلص"، مؤكدا في الوقت نفسه أنه يوافق على أن كمية الودائع المستكشفة في جميع أنحاء العالم بدأت بالانخفاض، ولكن يتم استبدالها بأنواع أخرى من الوقود، بما في ذلك النفط الصخري.
وأكد كلاشينكوف أن لدى المملكة العربية السعودية الكثير من النفط "الخفيف"، على عكس روسيا، فإن تكلفة إنتاج البرميل الواحد من النفط أقل بكثير بالنسبة للرياض.
هذا وتوقع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان آل سعود، في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" الجمعة، أن ينخفض في المستقبل عدد البلدان المنتجة للنفط وأن تختفي دول كثيرة من السوق العالمية للذهب الأسود.
وأوضح محمد بن سلمان قائلا:"على سبيل المثال، نعتقد أنه في غضون خمس سنوات ستخفض الصين إنتاجها من النفط بشكل كبير، هذا إذا لم تختف من السوق كليا. وسوف يتوالى الآخرون في الاختفاء من السوق كل يوم كدول منتجة للنفط، وبعد 19 عاما، سينخفض الإنتاج في روسيا من 10 ملايين برميل بشكل كبير أو سيتوقف تماما" حسب قول ولي العهد السعودي.
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