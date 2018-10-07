فيديو | فريق روسي يهز شباك منافسه بـ43 هدفا

فريق روسي يهز شباك منافسه بـ43 هدفا

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غلب نادي "إس ش-75" على إنتر بنتيجة قاسية وقياسية (43-1)، في مباراة أقيمت الخميس الماضي، ضمن منافسات المرحلة الـ27 من بطولة روسيا بين فرق الدرجة الثالثة لكرة القدم.



وهذه النتيجة هي الأكبر في تاريخ البطولة، حيث لم يسبق لأي فريق آخر أن سجل هذا الكم الهائل من الأهداف في شباك خصمه في مباراة واحدة، وفق ما نقله موقع روسيا اليوم الروسي.



ويحتل "إس ش-75" المركز العاشر في جدول ترتيب بطولة منطقة موسكو، بين فرق الدرجة الثالثة، بينما يقبع "إنتر" في المركز الـ15 الأخير.



