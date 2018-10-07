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رياضة
فيديو | فريق روسي يهز شباك منافسه بـ43 هدفا
الأحد 07 أكتوبر 2018 01:48 ص
فريق روسي يهز شباك منافسه بـ43 هدفا
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فريق روسي يهز شباك منافسه بـ43 هدفا
متابعات
غلب نادي "إس ش-75" على إنتر بنتيجة قاسية وقياسية (43-1)، في مباراة أقيمت الخميس الماضي، ضمن منافسات المرحلة الـ27 من بطولة روسيا بين فرق الدرجة الثالثة لكرة القدم.
وهذه النتيجة هي الأكبر في تاريخ البطولة، حيث لم يسبق لأي فريق آخر أن سجل هذا الكم الهائل من الأهداف في شباك خصمه في مباراة واحدة، وفق ما نقله موقع روسيا اليوم الروسي.
ويحتل "إس ش-75" المركز العاشر في جدول ترتيب بطولة منطقة موسكو، بين فرق الدرجة الثالثة، بينما يقبع "إنتر" في المركز الـ15 الأخير.
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