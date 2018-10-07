فيديو | ميلانيا ترامب تقع في غرام أبو الهول

متابعاتزارت السيدة الأولى في الولايات المتحدة، ميلانيا ترامب، السبت، أهرامات الجيزة ووقفت أمام تمثال أبو الهول، في ختام جولتها الأفريقية التي تشمل أربع دول، كانت آخر محطاتها مصر.ووفق فيديو ما نقله موقع سكاي نيوز عربية، وقفت السيدة الأولى لأمريكا أمام التمثال وتأملته مرارا، وتلقت شرحا من الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى الوزيريكما نشرت صحيفة الديلي نيوز البريطانية تقريرا مصورا عن زيارة قرينة ترامب للأهرامات وأبو الهول.وحرصت ميلانيا ترامب، أن تدلي بتصريحات للصحافة الأجنبية، وفي خليفتها يظهر أبو الهول.كما أظهر فيديو الديلي نيوز، اهتماما من ميلانيا ترامب بالوقوف كثيرا أمام أبو الهول.