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نادي ليونز العاصمة يكرم إبراهيم المعلم ويمنحه جائزة التميز الثقافي
الأحد 07 أكتوبر 2018 01:22 ص
الناشر الكبير إبراهيم المعلم يستلم جائزة
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«المال» تكرم رئيس مجلس إدارة العدد الأسبوعي إبراهيم المعلم
الناشر الكبير إبراهيم المعلم يستلم جائزة
المال - خاص
أقيم أمس الحفل السنوي لنادي ليونز العاصمة، بفندق حياة ريجنسي بمدينة شرم الشيخ.
وقام النادي بتكريم المهندس، إبراهيم المعلم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "الشروق"، ومنحه جائزة التميز الثقافي، تقديراً لمجهوداته المتميزة فى مجال صناعة النشر على مدى نصف قرن، ودوره البارز فى رئاسة اتحاد الناشرين المصريين، ثم اتحاد الناشرين العرب، وكذلك نائب اتحاد الناشرين العالمى، إضافة إلي قيامه بالعديد من المبادرات لتشجيع الحوار بين الثقافات والتفاهم في المحافل الدولية الكبرى للنشر.
حضر الحفل أعضاء نادي ليونز العاصمة في مصر وأعضاء من النادي التوأم نادي " أنطلياس فخر الدين" برئاسة الليون بولين منصور من لبنان، كما حرصت مجموعة متميزة من نجوم المجتمع علي الحضور.
تقول الليون، نجوي عماد، رئيسة النادي: "عرفت دار الشروق بإعتبارها قاعدة للتنوير الثقافي ومنصة كبيرة لحرية الفكر والتنوع، فالشروق علامة وبصمة كبيرة فى عالم النشر، ولذا فقد استطاعت أن تستحوذ علي ثقة واهتمام كلا من الكتاب والقراء والناشرين في جميع أنحاء العالم العربي".
وأضافت: "حيث يأتي تكريم نادي ليونزالعاصمة اليوم للناشرالكبير المهندس، إبراهيم المعلم، استكمالاً للدور الذي يقوم به النادي في دعم وتكريم رموزالثقافة والفكر في مصر. أيضاً حرصنا هذا العام علي إقامة الحفل بمدينة السحر والجمال، مدينة شرم الشيخ، مساهمة من النادي في الترويج للسياحة الداخلية، وجذب المزيد من السائحين إليها ".
كما احتفل أعضاء النادي، بتسليم الليون، نجوي عماد رئاسة النادي إلي الرئيس الجديد الليون، مايسة جلال، حيث تمنت لها كل النجاح في قيادة النادي استمراراً لتميزه، كما عبرت الليون/ نجوي عماد عن سعادتها في كونها رئيس شرفي دائم للنادي، وأنها ستستمر بتقديم كل الدعم للنادي وأعضائه.
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