التزكية تحسم انتخابات شعبة توزيع الأسمنت بالإسكندرية

الغرفة التجارية بالإسكندرية

معتز محمود



انتهت انتخابات التجديد لأعضاء مجلس إدارة شعبة وكلاء ومتعهدي الأسمنت بالغرفة التجارية في الإسكندرية، بالتزكية ليظلّ محمود مخيمر، في منصب رئيس الشعبة.



وأسفر تشكيل هيئة المكتب عن استمرار صالح عبد الله فى منصب النائب الأول لرئيس الشعبة، وأحمد الرشيدي، نائب ثاني لرئيس الشعبة،كما أستمر حمودة الأشوح سكرتير للشعبة فى تشكيلها الجديد .



وقال محمود مخيمر، رئيس شعبة وكلاء ومتعهدي توزيع الأسمنت بالغرفة التجارية في الإسكندرية، لـ"المال"، إنه تم تعين الدكتور بهيج أبو جازية مستشارا للشعبة.



وأوضح أن مجلس إدارة الشعبة فى الدورة الجديدة شهد دخول عناصر جديدة أبرزهم: محمد سامى، وعادل جمال وهبة.



وضم مجلس إدارة شعبة وكلاء ومتعهدي توزيع الأسمنت بالغرفة التجارية في الإسكندرية فى تشكيله الجديد عضوية ناصر فرج جمعة، حمادة التيتى، ويونس العريان، وعبد الرازق الدسوقى.



كما ضم مجلس إدارة الشعبة عضوية كلا من بهاء الدين مخيمر، ومحمد سالم وعبد الله أبو عوف.

