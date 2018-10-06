الجبلاية تطالب بمهلة جديدة للزمالك من الفيفا قبل توقيع العقوبة

الاتحاد المصري لكرة القدم



علي المصري



أرسل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، خطابًا رسميًا لنظيره الدولي "فيفا"، يطلب فيه مهله جديدة لأزمة الزمالك لمدة 48 ساعة، لسداد المستحقات المقررة عليه.



وطالب اتحاد الكرة من الفيفا، مهلة جديدة تنتهي الإثنين المقبل، لسداد الزمالك لمستحقات لاعبيه السابقين قبل توقيع العقوبة، نظرا لحصول البنوك المصرية، علي أجازة اليوم السبت وغدا اﻷحد، للاحتفال بنصر أكتوبر.



وكان الفيفا، قد أرسل خطابا بشأن قضية اللاعب البرازيلي ريكاردو ألفيس فيرنانديز، الذي يحق له 600 ألف دولار، وتضمن الخطاب تهديدا بخصم عدة نقاط من رصيد الفريق في الدوري، أو هبوطه للدرجة الأدنى.



وتعد قضية ريكاردو هي الأزمة الخامسة للزمالك مع الفيفا، والخاصة بمستحقات متأخرة لنادي ماريتمو البرتغالي، والثنائي الغاني كريم الحسن وجونيور أجوجو، والكاميروني ألكسيس موندومو.