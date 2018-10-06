فيديو | الآثار: مردود زيارة ميلانيا ترامب للأهرامات يتجاوز دعاية بالمليارات





حسين محمودقال الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن المردود العالمي لزيارة قرينة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتجاوز دعاية بمليارات الجنيهات.جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لـ"وزيري" عبر برنامج "مساء dmc"، الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى، عبر فضائية "dmc"، مساء السبت.وقال الدكتور الوزيري، إن هناك أكثر من 300 قناة عالمية أمريكية وأوروبية تناولت زيارة قرينة الرئيس الأمريكى، إلى الأهرامات بمصر بشكل إيجابى.وأضاف "المرود العالمي للزيارة لو عملنا دعاية بمليارات الجنيهات ما استطعنا الوصول إلى حضور 300 قناة إعلامية بهذا الزخم وهذا الحديث الإيجابي".وأشاد بنتائج الزيارة وحديث قرينة الرئيس الأمريكي للصحفيين في خلفية تظهر فيها الأهرامات، لافتا إلى ميلانيا ترامب، قامت بجولة بالأهرامات، وسألت عن طريقة نحت أبو الهول.ووصلت ميلانيا ترامب، إلى القاهرة في زيارة قصيرة.