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رياضة
اتحاد الرجبي ينهى استعداداته لاستضافة البطولة العربية الرابعة
السبت 06 أكتوبر 2018 11:31 م
البطولة العربية الرابعة لسباعيات الرجبى
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البطولة العربية الرابعة لسباعيات الرجبى
المال - خاص:
أنهى مجلس إدارة اتحاد الرجبي، برئاسة حسام صاحب رئيس مجلس إلادارة، الاستعدادات الأخيرة لانطلاق البطولة العربية الرابعة لسباعيات الرجبى التى تقام على ملعب المركز الأولمبي لإعداد المنتخبات الوطنية بالمعادى يومى 12 و13 المقبلين بمشاركة ست دول هي مصر الدولة المنظمة والإمارات والأردن وليبيا والعراق والسودان.
وأوضح رئيس مجلس الإدارة، أنه قد أسند الاتحاد العربى برئاسة الاماراتى قيس الظالعى تنظيم البطولة إلى مصر بعد اعتذار لبنان عن التنظيم ، وسبق وان أقيمت ثلاث نسخ للبطولة كانت الأولى فى قرية الجونة بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر والثانية أقيمت بدولة المغرب، واستضافة الأردن النسخة الثالثة.
وقال حسام صاحب رئيس الاتحاد المصرى للرجبى، إن اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة المهندس محمد ماهر عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المسابقات أنهت كافة الإجراءات الخاصة باستضافة البطولة ، واستقبال الدول المشاركة ، مشيرا إلى أنه وجه الدعوة للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لحضور الافتتاح يوم الجمعة المقبل ، كما وجه الدعوة إلى المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ورئيس الاتحادين المصري والإفريقي للفروسية ونائب رئيس اتحاد ألعاب البحر المتوسط، ورؤساء الاتحادات الرياضية الأولمبية وغير الأولمبية.
وأضاف أن منتخبنا الوطنى الذى سوف يشارك فى البطولة تجمع على مدار ثلاثة أشهر يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع للتدريب والاستعداد للبطولة ، ووصل عدد اللاعبين إلى 25 لاعبا.
وقام الجهاز الفنى بتصفية اللاعبين إلى 12 لاعبا، هم الذين يمثلون مصر فى البطولة ، لافتا إلى أن منتخبنا سوف ينافس بقوة على لقب البطولة التى تقام بمصر للمرة الثانية ، من أربع بطولات نظمها الاتحاد العربى حتى الآن، مؤكدا أنه سوف تعقد الجمعية العمومية للاتحاد العربى بأحد فنادق القاهرة على هامش البطولة يون 12 الجاري.
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