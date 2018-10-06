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سل الكلاب أحد أسباب نفوق 23 أسدا بالهند
السبت 06 أكتوبر 2018 11:15 م
نفوق أسود
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(رويترز)
حثت أكبر هيئة بحثية في الطب الحيوي بالهند الحكومة على اتخاذ خطوات فورية لإنقاذ الأسود الآسيوية بعد نفوق 23 من هذا النوع المهدد بالانقراض خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بعضها بسبب فيروس نادر يكافح المسؤولون لاحتوائه.
وقال المجلس الهندي للأبحاث الطبية في بيان إن السلطات توصلت إلى أن خمسة من الأسود الآسيوية، التي تعيش آخر أنواعها في غابات جير بغرب الهند، نفقت بسبب فيروس سل الكلاب، وهو فيروس ينتقل بالعدوى.
وقال دي.تي فاسافادا كبير حراس الغابات في المنطقة يوم الجمعة إنه تم عزل 33 أسدا آخر على الأقل ويجري فحصها بحثا عما يدل على إصابتها بالفيروس.
وقال المجلس الهندي للأبحاث الطبية إنه تم استيراد 300 جرعة تطعيم ضد الفيروس من الولايات المتحدة لتطعيم الأسود في إجراء احترازي، دون أن يكشف تفاصيل أخرى.
وأوصى المجلس ”بضرورة توزيع الأسود الآسيوية على محميتين أو ثلاث محميات مختلفة“ لمنع انقراضها.
وكان تفش لنفس الفيروس في غابات سيرينجيتي في شرق أفريقيا عام 1994 قد قضى على نحو 30 في المئة من الأسود هناك.
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