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اقتصاد وأسواق

سداد نحو مليون جنيه تعويضات 54 محضر تهرب بالأقصر

آلاف الجنيهات
آلاف الجنيهات
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 مها أبوودن 

تمكنت إدارة مكافحة التهريب الجمركى بالأقصر  من ضبط وتحرير 54 محضر ضبط جمركي وذلك بمحال تجاريه بأسيوط وأكمنة متفرقة

وكانت المضبوطات عبارة عن إطارات سيارات وأجهزة إنارة إكسسوارات محمول وفلاتر مياة وفلاتر زيت وقطع غيار سيارات وقطع غيار ومفصلات وأدوات صحية ومنزلية وتونة  وزيوت 

وقدرت قيمة المضبوطات بمبلغ مليون و 77 ألفا، و400 جنيه. 

وتم التصالح في جميع المحاضر وسداد التعويض الجمركى والغرامة الجمركية المستحقة والتنازل عن المضبوطات لصالح مصلحة الجمارك
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