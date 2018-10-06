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ثقافة وفنون
بعد إصابته بالسرطان.. تعرف على وصية فاروق الفيشاوي
السبت 06 أكتوبر 2018 10:57 م
النجم فاروق الفيشاوي
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ندوة عن فاروق الفيشاوي بمهرجان الاسكندرية السينمائي
نجوم الفن يدعمون تحدي فاروق الفيشاوي لمرضه اللعين
النجم فاروق الفيشاوي
وكالات:
حصل الفنان فاروق الفيشاوي على دعم وحب كبير من زملائه خلال تكريمه بالدورة الـ 34 من مهرجان الإسكندرية السينمائي، الذي تقام فعالياته في الوقت الحالي.
ورغم الصدمة التي تلقاها الجميع بإعلان الفيشاوي عن إصابته بالسرطان، إلا أن هذه الصدمة تحولت إلى دعم حقيقي من قبل الفنانين إلى زميلهم.
وفي حديثه عن مشواره الفني، أكد الفيشاوي أنه كان دائما ما يحلم بتقديم فيلم عن المطران السوري "كابوتشي"، ليرد من خلاله على مزاعم الغرب تجاه العرب، لكنه لم يتمكن من تحقيق حلمه الذي ظل طوال سنوات ينتظره، ما جعله يوصي نجله أحمد الفيشاوي بتقديم الفيلم والعمل عليه، الأمر الذي اعترضت عليه إلهام شاهين وأكدت أن فاروق هو من سيقوم بعمل الفيلم وليس أحمد.
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