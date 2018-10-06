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اقتصاد وأسواق
21.4 مليون جنيه إيرادات جمارك الدخان في سبتمبر
السبت 06 أكتوبر 2018 10:26 م
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مها أبوودن
بلغ عدد الحاويات الواردة للإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة، خلال شهر سبتمبر 2018 عدد 121 حاوية دخان خام واردة بنظام الترانزيت للتخزين غير خالصة الرسوم الجمركية بعدد طرود إجمالى 11 ألفا و826 طردا بوزن إجمالى 2522 طنا، و487 كيلو جرام .
كما تم الإفراج خلال الشهر ذاته عن 223 شهادة سحب جزئية بعدد 15 ألفا، و676 طردا بوزن إجمالى 2684 طنا، و425 كيلو جرام.
وبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر سبتمبر 2018 حوالى 21 مليونا، و464 ألفا، و282 جنيها.
بينما بلغ إجمالي الضرائب على القيمة المضافة المحصلة خلال نفس الفترة 138 مليونا، و69 ألفا، و93 جنيها.
وبلغ إجمالى ضرائب الأرباح الصناعية والتجارية المحصلة مليون و 620 ألفا و738 جنيها والرسوم المحصلة لحساب غرفة الأدخنة 790 ألفا و744 جنيها.
كما بلغ إجمالى المصاريف الإدارية ودمغة تنمية الموارد والدمغة النسبية والنوعية المحصلة 1695 جنيها، كما بلغت الغرامات الجمركية 78 ألفا، و341 جنيها.
وبذلك يكون إجمالي الإيرادات المحصلة بجمارك الدخان خلال شهر سبتمبر 2018، حوالى 162 مليونا، و24 ألفا، و894 جنيها.
فى جانب آخر بلغ إجمالى قيمة الصادرات بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر سبتمبر 2018 حوالى 9 ملايين، و471 ألفا، و168 جنيها.
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