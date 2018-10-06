صور | ميلانيا ترامب في أحضان الأهرامات

المال - خاصاحتضنت منطقة الأهرامات، أول زيارة من ميلانيا ترامب قرينة الرئيس الامريكي دونالد ترامب لمصر.وبحسب بيان وزارة السياحة، استقبل الدكتور خالد العناني وزير الآثار والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة ميلانيا ترامب في منطقة أهرامات الجيزة.واستمرت الزيارة حوالي ساعة بدأت بزيارة تمثال أبو الهول حيث قامت مديرة المعونة الأمريكية بالقاهرة بشرح مشروع تخفيض المياه الجوفية الذي تقوم به الهيئة ثم قام قام د.مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الاعلي للآثار بشرح الناحية التاريخية لأبو الهول و مشروع ترميمه حيث حرصت علي التقاط الصور امام أبو الهول.واصطحب د. العناني قرينة الرئيس الأمريكي في جولة عند منطقة البانوراما لإطلاعها علي جمال القاهرة ومنطقة أهرامات الجيزة ومشروع تطوير الهضبة.وقد حرص د. العناني علي شكر قرينة ترامب علي هذه الزيارة ، وقام بدعوتها لزيارة جمهورية مصر العربية مرة أخرى لفترة أطول للاستمتاع بآثار مصر و زيارة صعيد مصر و التعرف اكثر علي حضارتها الفريدة.وأشارت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة الى أهمية هذه الزيارة التي تبعث برسالة الى العالم بأن مصر بلد امن وامانوقالت إن زيارة شخصية من أهم الشخصيات العالمية مثل قرينة الرئيس الامريكي لمنطقة الأهرامات الأثرية ، هو أكبر دعاية لمصر و سيساهم بالتأكيد في زيادة اعداد السياحة.ودعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة قرينة الرئيس الأمريكي إلي زيارة مدن سياحية أخري في زياراتها المقبلة، وتقدمت الوزيرة بالشكر لقرينة الرئيس الامريكي لانها أصبحت الآن خير سفير للسياحة المصرية.ثم زارت هرم خوفو حيث اصطحبها السيد أشرف محي مدير اثار الهرم في جوله داخل الهرم.وحرصت عدد من الوكالات على التقاط العدد من الصور لقرينة ترامب في منطقة الأهرامات......