محمد بن سلمان يرد على إساءة ترمب: السعودية موجودة قبل أمريكا

محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودية

وكالات:



قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، في حديثه لـ"بلومبيرغ" إن السعودية كانت موجودة قبل الولايات المتحدة الأمريكية، أي إنها موجودة منذ عام 1744، أعتقد قبل أكثر من 30 عاما من وجود الولايات المتحدة الأمريكية وذلك ردًّا على سؤال للمحاور بعنوان: "قال ترمب إنكم لن تبقوا أسبوعين من دون الولايات المتحدة".



وأضاف الأمير محمد بن سلمان "في تقديري - وأعتذر إذا أساء أحد فهم ذلك - أن الرئيس أوباما خلال فترة رئاسته التي دامت 8 أعوام قد عمل ضد أغلب أجندتنا ليس فقط في السعودية، وإنما في الشرق الأوسط. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة عملت ضد أجندتنا، إلا أننا كنا قادرين على حماية مصالحنا. وقد كانت النتيجة النهائية هي أننا نجحنا، وأن الولايات المتحدة الأميركية في ظل قيادة أوباما قد فشلت، على سبيل المثال في مصر".