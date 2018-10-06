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طاقة
ارتفاع فائض الكهرباء الليلة إلى 12170 ميجاوات
السبت 06 أكتوبر 2018 09:25 م
محطات كهرباء
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محطات
عمر سالم
كشف مصدر مسؤول فى المركز القومي للتحكم بالطاقة، عن ارتفاع إجمالى الفائض لإنتاج الكهرباء اليوم إلى 12170 ميجاوات، مقارنة بنحو 11400 آلاف ميجاوات أمس.
وأوضح المصدر لـ"المال"، أن أعلى حمل للشبكة القومية -أمس- بلغ 28.2 ألف ميجاوات خلال الساعة 7.55 مساء، فيما بلغ أقل استهلاك 21.9 الف ميجاوات خلال الساعة 6 صباحًا.
وأرجع ارتفاع الفائض إلى تراجع نسبي فى الاستهلاك، بالإضافة إلى إدخال بعض الداوئر المنفصلة خلال الأيام الماضية.
وأضاف المصدر أن أعلى استهلاك الليلة وصل لـ 27.4 ألف ميجاوات، فيما يصل الإنتاج إلى 39.470 ألف ميجاوات، كما أنه لم يتم قطع التيار أمس، ولن يتم قطعه الليلة.
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