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زوجة ترامب: لا أتفق مع تغريداته
السبت 06 أكتوبر 2018 09:20 م
ترامب وزوجته السيدة الأولى لأمريكا
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متابعات
أكدت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنها لا تتفق مع بعض تغريدات زوجها، مشيرة إلى أنها تعبر عن رأيها في هذا الشأن، فيستمع لها الرئيس الأمريكي في بعض النصائح ولا يعمل ببعضها الآخر، وفقا لما قالته خلال زيارتها لمصر، السبت.
ووفق ما نقله موقع (CNN) الأمريكي، قالت زوجة الرئيس الأمريكي في معرض إجابتها على أسئلة الصحفيين أمام أبو الهول، إنها لا تتفق دائما مع تغريدات زوجها، ولفتت إلى أنها تعبر عن رأيها، فيستمع في بعض الأحيان ولا يعمل بآرائها في أحيانا أخرى.
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