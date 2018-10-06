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متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
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اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

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زوجة ترامب: لا أتفق مع تغريداته

ترامب وزوجته السيدة الأولى لأمريكا
ترامب وزوجته السيدة الأولى لأمريكا
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متابعات

أكدت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنها لا تتفق مع بعض تغريدات زوجها، مشيرة إلى أنها تعبر عن رأيها في هذا الشأن، فيستمع لها الرئيس الأمريكي في بعض النصائح ولا يعمل ببعضها الآخر، وفقا لما قالته خلال زيارتها لمصر، السبت.

ووفق ما نقله موقع  (CNN) الأمريكي، قالت زوجة الرئيس الأمريكي في معرض إجابتها على أسئلة الصحفيين أمام أبو الهول، إنها لا تتفق دائما مع تغريدات زوجها، ولفتت إلى أنها تعبر عن رأيها، فيستمع في بعض الأحيان ولا يعمل بآرائها في أحيانا أخرى.
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