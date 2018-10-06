أسعار الذهب



عمر سالم



استقرت أسعار الذهب الآن فى مصر 6-10-2018، فى نهاية تعاملات اليوم السبت، مقارنة ببداية تعاملات أمس، وذلك على خلفية استقرار أسعار أوقية الذهب فى البورصة العالمية.



أسعار الذهب في مصر الآن:



- أسعار الذهب عيار 21 في مصر الآن 600 جنيه.



- أسعار الذهب عيار 18 في مصر الآن 515 جنيهًا.



- أسعار الذهب عيار 24 في مصر الآن 686 جنيهًا.



- أسعار الجنيه الذهب في مصر الآن 4804 جنيهات