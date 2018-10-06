EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
أسعار الذهب الآن فى مصر 6-10-2018
السبت 06 أكتوبر 2018 09:13 م
أسعار الذهب
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
أسعار الذهب تهبط 12% خلال 7 شهور
لن تصدق.. أسعار الذهب والدولار خلال حرب أكتوبر و2018
أسعار الذهب اليوم السبت.. ارتفاع عيار 21
أسعار الذهب اليوم الجمعة فى مصر 5- 1- 2108| ارتفاع عيار 21
أسعار الذهب فى مصر 4-10-2018 وتراجع جديد لعيار 21
أسعار الذهب اليوم الخميس بمصر 4-10-2018 | تراجع عيار 21
أسعار الذهب اليوم فى مصر الأربعاء 3- 10- 2018
أسعار الذهب اليوم الأربعاء بمصر 3- 10- 2018 | ارتفاع عيار 21
أسعار الذهب الآن في مصر 2-10-2018| وتراجع عنيف للجنيه
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بمصر 2-10-2018 | ارتفاع عيار 21
أسعار الذهب
عمر سالم
استقرت أسعار الذهب الآن فى مصر 6-10-2018، فى نهاية تعاملات اليوم السبت، مقارنة ببداية تعاملات أمس، وذلك على خلفية استقرار أسعار أوقية الذهب فى البورصة العالمية.
أسعار الذهب في مصر الآن:
- أسعار الذهب عيار 21 في مصر الآن 600 جنيه.
- أسعار الذهب عيار 18 في مصر الآن 515 جنيهًا.
- أسعار الذهب عيار 24 في مصر الآن 686 جنيهًا.
- أسعار الجنيه الذهب في مصر الآن 4804 جنيهات
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا