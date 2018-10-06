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رياضة
اتحاد الكرة السعودى يكرم الغندور وحسن وقاسم
السبت 06 أكتوبر 2018 08:35 م
أحمد حسن
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أحمد حسن
أحمد صبرى
كرّم اتحاد الكرة السعودي مساء اليوم السبت، عددا من اللاعبين القدامى من المصريين والسعوديين وهم أشرف قاسم وخالد الغندور واحمد حسن ومحمد الدعيع ومحمد الشلهوب، وذلك بين شوطى المبارة المقامة حاليا بملعب جامعة الملك سعود فى بطولة كأس الرئيس عبدالفتاح السيسي بين الهلال السعودى والزمالك.
وحضر التكريم كلا من أحمد القطان وزير الدولة السعودي للشئون الأفريقية، ورئيس نادى الزمالك المصري، والسفير المصري، ومحمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب قائد منطقة الرياض.
رياضة
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