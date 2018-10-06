بعد دهس أسرة كاملة.. السكك الحديدية تناشد الالتزام بالعبور من الأماكن المخصصة

محمود محسن



تناشد هيئة سكك حديد مصر المواطنين الالتزام بتعلميات المرور وإجراءات السلامة أثناء العبور من على شريط السكك الحديدية، وعدم العبور من الأماكن غير المخصصة لعبور السيارات والمواطنين، وضرورة الالتزام الكامل بالعبور من الكباري المخصصة لذلك، حرصا على سلامتهم وسلامة مسير القطارات.



كما تناشد الهيئة المواطنين وقائدي المركبات بالالتزام بعدم عبور المزلقانات وهي مغلقة حفاظا على سلامتهم.



وجاءت هذه المناشدة بعد دهس عائلة كاملة مكونة من عامل وزوجته وطفلتهما أثناء عبورهم شريط السكة الحديد بمنطقة الشوبك التابعة لمركز البدرشين اليوم السبت.