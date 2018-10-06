إحصاء| زيادة طفيفة في أجور وتعويضات العاملين بالبناء رغم تضاعف أعدادهم









- 638% زيادة في أعداد العاملين خلال 10 سنوات وقيمة التنفيذات قفز الى 23,9 مليار جنيهالمال خاص:رصد تقرير حديث للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، قفزة هائلة في أعداد العاملين بقطاع التشييد والبناء لدى الحكومة والقطاع الخاص، حتى العام المالي 2016/2015، بنسبة نمو سجلت 638٪ خلال 10 سنوات.وحسب التقرير، بلغ عدد العمالة بالقطاع في العام السابق 2015/2014 نحو 110 آلاف عامل.وعلى الرغم من ذلك، شهدت الأجور والتامينات بقطاع التشييد والبناء، زيادة طفيفة في عام واحد، إلى نحو 5,78 مليار جنيه فقط، ارتفاعا من 5,15 مليارا في العام 2015/2014.وحسب التقرير كانت أجور وتأمينات العاملين في القطاع العقاري سجلت 1,77 مليار جنيه في 2007/2006.كما تضاعفت قيمة الأعمال المنفذة بقطاع التشييد والبناء إلى أعلى مستوى لها خلال نفس الفترة، لتسجل 23,928 مليار جنيه، مقارنة مع 10,617 مليارا في العام المالي 2007/2006.وسجلت قيمة مستلزمات الإنتاج المستخدمة في أعمال البناء والتشييد، زيادة كبيرة خلال العام المالي 2016/2015، لتصل إلى 19,468 مليار جنيه ، مقابل 7,946 مليارا قبل 10 سنوات.