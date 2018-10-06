النائب خالد عبد العزيز

ياسمين فواز



قال النائب خالد عبد العزيز فهمي أن لجنة الإسكان بمجلس النواب انتهت من 90% من قانوني التصالح والبناء الموحد، لحل كارثة المباني المخالفة والثروة العقارية الضخمة التي يملكها المواطنين , وأنها اقتربت من نصف الكتلة العمرانية في مصر التي يقطنها أكثر من 50مليون مواطن مصري .



وأضاف بأن لجنة الإسكان بمجلس النواب واللجنة الدائمة بوزارة الإسكان وضعت كل جهودها للخروج من تلك المعضلة"، وبدأت بوضع قانونيبن للحل، أولهما قانون دائم بديل للقانون 119 2008 الخاص باشتراطات البناء الميسرة، من خلال تسهيل استخراج رخص البناء للمواطن وتحديد المسئوليات بين الوزارات وغلق جميع أبواب التحايل التي درستها اللجنة، كما غلت يد المحليات في التحكم في الموطن وعدم وضع المواطن في يد بعض من لا يرحم.



وأشار عضو لجنة الإسكان أن ثاني تلك القوانين هو قانون ( مؤقت) وهو قانون التصالح أو التعامل مع المباني التي خالفت القانون، لافتا إلى أن اللجنة وضعت شروط مهمة للتصالح تحفظ أرواح الموطنيين وحقوق الدولة ومخططاتها.



وأكد فهمي أن أهم اشترطات التصالح، شملت السلامة الإنشائية للمبني المخالف، وعدم التعدي علي خطوط التنظيم المعتمدة، أو أراضي الدولة، أو الأراضي التي يحكمها قانون الآثار، وعدم التعدي علي قانون الطيران المدني ومتطلبات الدفاع.



وشدد على أن اللجنة انتهت بالفعل من أكثر من 90 % من القانونيين، حيث ينتظر ملايين المصريين خروج مشروعي القانونين بفارغ الصبر، لوقف وغلق باب العشوئيات، إلي الأبد مع عمل الحكومة العظيم، في بناء أكبر عدد من المدن الجديدة والمستدامة في كل المحافظات في وقت واحد دون تفرقة أو تميز، ونجاحها في نفس الوقت بإزالة المناطق الخطرة أولا ثم المناطق الغير مخططة في المرحلة الثانية علي مستوي الجمهورية واستبدال تلك المناطق بمناطق حضارية , كما شهدنا في الأسمرات والخيالة والسلام والمحروسة وتل العقارب.



ولفت إلى أنه نتيجة لعدم وجود مخططات استراتيجية تتصدي للزحف العشوائي للمباني والغير مخطط خلال 40 عام، بالإضافة إلي فساد المحليات في بعض الأحياء، علي مستوي الجمهورية وعدم تحديد المسئوليات والاختصاصات بيين وزارة التنمية المحلية ووزارة الزراعة ضاع الموطن بين تلك العشوائية، وعدم وجود خطط للحكومة خلال تلك الفترة، أدى إلى أن المواطن لم يستطع في بعض الأحيان أن يستخرج رخصة تحميه من الأحكام القضائية والغرامات أو الإزالة ، لمنزل أراد أن يجمع فيه أبنائه.



واستطرد عضو لجنة الإسكان أنه كان لابد من تدخل مجلس النواب لحل تلك الكارثة، ووجود مباني مخالفة تستوجب الإزالة والهدم كما أقر القانون، اقتربت من نصف الكتلة العمرانية في مصر يقطنها أكثر من 50مليون مواطن أعطي لهم الدستور الحق في السكن، مصيفا أن قانوني التصالح والبناء الموحد ينتظرهم نصف الشعب المصري وستعمل اللجنة على الانتهاء منهم في أقرب وقت.