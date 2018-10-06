



هوت أسعار أسهم شركة سنتامين المتخصصة في إنتاج الذهب والتي تركز نشاطها فى مصر بحوالى 16 % فى ختام التعاملات فى نهاية الأسبوع فى بورصة لندن ,بعد أن أعلنت الشركة عن انخفاض المستوى المستهدف لإنتاجها هذا العام.وكانت سنتامين للتعدين أعلنت أمس عن خفض إنتاجها السنوي المستهدف بحوالى 5 % إلى 21% للمرة الثانية خلال العام الجاري ,كما أعلنت عن هبوط بنسبة 25 % في الإنتاج خلال الربع الحالى بسبب تأخر تحسين عمليات التشغيل عما كان مخططا له.وذكرت وكالة رويترز إن الشركة خفضت الحجم المستهدف لإنتاجها هذا العام إلى حوالى 480 ألف أوقية من الحجم المستهدف في السابق، والذي كان يتراوح بين 505 آلاف و580 ألف أوقية بسبب انخفاض درجة الذهب الخام في حقل السكري بمصر, كما أن إنتاجها في الربع الثالث هبط إلى 117 ألفا و720 أوقية من 156 ألفا و533 أوقية في نفس الربع من العام الماضي.كما تراجعت أسعار الذهب على مستوى العالم بأكثر من 12 % منذ المستوى المرتفع الذي سجله في أبريل الماضى عندما تجاوز 1360 دولار للأوقية , لينزل إلى حوالى 1201 دولار للأوقية مع نهاية الأسبوع الماضى ,غير أنها كسبت حوالى 0.8 % خلال الأسبوع الماضى لتسجل أكبر مكسب أسبوعي منذ 6 أسابيع.