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استثمار
وزير الزراعة يشيد بجهود القوات المسلحة في إطفاء حرائق الوادي
السبت 06 أكتوبر 2018 04:36 م
عزالدين أبوستيت
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عزالدين أبوستيت
الصاوي أحمد
أشاد الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالجهود التي بذلتها القوات المسلحة في إخماد حريق مزرعة النخيل بقرية الراشدة بالوادي الجديد، مما أدى إلى السيطرة على الحريق وعدم انتشاره في المنطقة وتقليل حجم الخسائر.
وقال إبوستيت إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يتابع معه الحادث لحظه بلحظة، وأنه أرسل الدكتور عزالدين جاد الله مدير معهد بحوث النخيل إلى منطقة الحادث بالوادي الجديد لتحديد حجم الخسائر وكيفية إعادة تأهيل النخيل المثمر.
وأضاف أنه على تواصل مع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد الذي أدار الأزمة بكفاءة كما كانت هناك متابعة مستمرة مع المهندس مجدي المرسي مدير مديرية الزراعة بالوادي.
وأشار إلى أنه سوف يتم إعداد دراسة بالتنسيق والتعاون بين الوزارة والمحافظة لاعادة تخطيط وتأهيل منطقة الحريق.
وقال وزير الزراعة إن المنطقة التي أصابها الحريق حوالي 70 فدان ينمو فيها النخيل بشكل عشوائي وان النيران أصابت أقل من 10 آلاف نخلة معظمها أصناف بذرية منخفضة القيمة الاقتصادية.
وزارة الزراعة
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