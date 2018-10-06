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ثقافة وفنون
يحيى خليل يُحيي حفلا موسيقيا بحضور نجوم الفن
السبت 06 أكتوبر 2018 04:43 م
يحى خليل
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يحى خليل
أحمد حمدي
أحيا الفنان يحيى خليل حفلا موسيقيا في فندق دوسيت، وذلك على هامش المؤتمر الدولي لأمراض الشريان الاورطي برئاسة دكتور محمد حسني رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية في القصر العيني و بحضور أكثر من 50 خبير اجنبي على مستوى العالم ، بحضور نخبه من الفنانين، الذين جاءوا لدعم رسالة المؤتمر و هي التوعية المجتمعيه لخطورة أمراض الشريان الأورطي و ذلك لايمانهم بدور الفن و الفنانين في التوعية المجتمعية.
حضر الحفل الفنان هاني رمزي، دكتور اشرف زكي، مجد القاسم، هاله صدقي، رانيا يوسف، مدحت العدل، سامح العجمي، العميد محمد سمير المتحدث العسكري السابق و زوجته إيمان ابو طالب. قامت بتنظيم الحفل، إيمان خليل مدير عام شركة ايمدج للإنتاج الإعلامي.
مزيكا
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