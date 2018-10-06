وزير المالية يشارك في اجتماعات صندوق النقد الدولي بأندونيسيا

محمد معيط وزير المالية

كتبت مها أبوودن



غادرا القاهرة اليوم الدكتور محمد معيط وزير المالية وأحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى لحضور اجتماعات صندوق النقد الدولي خلال الفترة من 8 إلى 12 أكتوبر بجزيرة بالى بإندونيسيا، وسيقوم وزير المالية في طريقه إلى أندونسيا بزيارة كوريا الجنوبية للاجتماع بالمسؤولين الكوريين وبنوك وصناديق الاستثمار هناك لبحث إمكانية جذب استثمارات جديدة لمصر.



و من المقرر أن يعقد د. معيط خلال زيارته لمدينة "بالي" عدد من النقاشات والموائد المستديرة بحضور كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي، ومجموعة القوقاز الأفريقية وعدد من المسئولين بصندوق النقد ووزراء ومحافظي إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمناقشة برامج الصندوق في منطقة الشرق الأوسط ويسبقها اجتماع مع الدكتور حازم الببلاوي المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي.



كما يشارك وزير المالية في عدد من اللقاءات والمباحثات الثنائية مع نظرائه من جنوب السودان وفرنسا لبحث سبل التعاون إلى جانب عدد من الاجتماعات مع مؤسسات التصنيف الائتماني مثل مؤسسة فيتش FITCH وستاندرد أند بورزS&P للوقوف على النظرة المستقبلية للاقتصاد الكلى لمصر في الفترة المقبلة، وآخر التطورات والتوقعات لمعدلات النمو الاقتصادي وكيفية إحداث التوازن بين معدلات الإنفاق والتضخم والفائدة.



و يلتقى وزير المالية مع عدد من البنوك الدولية مثل البنك الأسيوي للاستثمار AIIB وبنك ميريل لينش الأمريكي ودويتشه بنك وبنك بي إن بي باريبا وجى بي مورجان وبنك HSBC، إلى جانب لقائه مع عدد من الشركات الأجنبية للخدمات المالية والاستثمارية كشركة جولدن ساكس وشركة سيتي جروب "Citi group" للوقوف على المستجدات المتعلقة بالاقتصاد المصري والتطورات الاقتصادية والمالية وتبادل وجهات النظر والخبرات مع صانعي القرار والمستثمرين فيما يتعلق بمجالات التعاون المشتركة فى الفترة المقبلة وأسواق رأس المال وتمويل البنية التحتية.

