EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
ثقافة وفنون
نهال عنبر تهنئ الشعب والجيش بذكرى نصر أكتوبر
السبت 06 أكتوبر 2018 04:45 م
نهال عنبر
أخر الأخبار
نهال عنبر
أحمد حمدي
هنأت الفنانة نهال عنبر شعب مصر وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى، والقوات المسلحة الباسلة بالذكرى الـ 45 لنصر السادس من أكتوبر العظيم.
وقالت عنبر إن ذكرى نصر أكتوبر من أعظم الذكريات في حياة المصريين والتى حققت فيها القوات المسلحة الباسلة معجزة من أبهر المعجزات ونصر من أروع الانتصارات، مقدما تحية إعزاز وإجلال للقوات المسلحة البواسل بمناسبة هذه الذكرى العطرة التى سوف تظل محفورة فى قلوب وعقول كل المصريين والعرب والأفارقة وتدرس للأجيال جيلا وراء جيل.
وأكدت أن القوات المسلحة ضربت أروع الأمثلة بفكر عالى وعبقرية تخطيط وقمة أداء فغيروا مجرى التاريخ، وارتفعت كرامة وهامة كل من يسكن الأرض العربية بفضل فدائية المقاتل المصري في اقتحامه الجسور وقدرته على صنع المعجزات من أجل النصر لتبقى مصر مرفوعة الهامة أعلامها دائمًا عالية خفاقة.
ثقافة وفنون
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا