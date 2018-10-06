نهال عنبر تهنئ الشعب والجيش بذكرى نصر أكتوبر

نهال عنبر

أحمد حمدي



هنأت الفنانة نهال عنبر شعب مصر وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى، والقوات المسلحة الباسلة بالذكرى الـ 45 لنصر السادس من أكتوبر العظيم.



وقالت عنبر إن ذكرى نصر أكتوبر من أعظم الذكريات في حياة المصريين والتى حققت فيها القوات المسلحة الباسلة معجزة من أبهر المعجزات ونصر من أروع الانتصارات، مقدما تحية إعزاز وإجلال للقوات المسلحة البواسل بمناسبة هذه الذكرى العطرة التى سوف تظل محفورة فى قلوب وعقول كل المصريين والعرب والأفارقة وتدرس للأجيال جيلا وراء جيل.



وأكدت أن القوات المسلحة ضربت أروع الأمثلة بفكر عالى وعبقرية تخطيط وقمة أداء فغيروا مجرى التاريخ، وارتفعت كرامة وهامة كل من يسكن الأرض العربية بفضل فدائية المقاتل المصري في اقتحامه الجسور وقدرته على صنع المعجزات من أجل النصر لتبقى مصر مرفوعة الهامة أعلامها دائمًا عالية خفاقة.

