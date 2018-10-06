741.8 مليون جنيه صافي مشتريات العرب خلال الإسبوع الماضي

هبوط فى البورصة المصرية

صطفى طلعت



شهدت تداولات المستثمرين العرب بالبورصة المصرية مشتريات مكثفة؛ خلال جلسات الاسبوع الماضي ,بينما اتجهت تعاملات الاجانب نحو البيع.



واظهر تقرير صادر عن البورصة وصل المال نسخة منه؛ تحقيق العرب لصافي شرائي بقيمة 741.8 مليون جنيه؛ بينما بلغت مبيعات الأجانب 224 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.



يذكر أن مؤشرات البورصة شهدت حالة تباين خلال الاسبوع المنقضي إذ تراجع المؤشر الرئيسي 3.6% ليسجل مستوى 14105 نقطة ,بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة طفيفة بلغت 0.08% الي 699 نقطة, فيما هبط المؤشر الأوسع نطاقا 0.89% ليصل الي 1769 نقطة.