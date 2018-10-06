EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
741.8 مليون جنيه صافي مشتريات العرب خلال الإسبوع الماضي
السبت 06 أكتوبر 2018 04:05 م
هبوط فى البورصة المصرية
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
توقعات باتجاه البورصة المصرية نحو 13575 نقطة
توقعات بتراجع البورصة المصرية نحو 14000 نقطة
أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 25 سبتمبر 2018
بالتفاصيل.. أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 18 سبتمبر
أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد
هبوط فى البورصة المصرية
صطفى طلعت
شهدت تداولات المستثمرين العرب بالبورصة المصرية مشتريات مكثفة؛ خلال جلسات الاسبوع الماضي ,بينما اتجهت تعاملات الاجانب نحو البيع.
واظهر تقرير صادر عن البورصة وصل المال نسخة منه؛ تحقيق العرب لصافي شرائي بقيمة 741.8 مليون جنيه؛ بينما بلغت مبيعات الأجانب 224 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.
يذكر أن مؤشرات البورصة شهدت حالة تباين خلال الاسبوع المنقضي إذ تراجع المؤشر الرئيسي 3.6% ليسجل مستوى 14105 نقطة ,بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة طفيفة بلغت 0.08% الي 699 نقطة, فيما هبط المؤشر الأوسع نطاقا 0.89% ليصل الي 1769 نقطة.
البورصة المصرية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا