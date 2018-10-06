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بورصة وشركات
تداولات البورصة تقفز بـ 2.1 مليار جنيه في إسبوع
السبت 06 أكتوبر 2018 03:57 م
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مصطفى طلعت
قفزت قيم تداولات البورصة المصرية بنحو 2.1 مليار جنيه خلال جلسات الإسبوع الماضي وسط تباين في أداء المؤشرات.
ووفقا لتقرير صادر عن البورصة وصل المال نسخة منه؛ سجل السوق قيم تدوال قدرها 7.9 مليار جنيه, مقابل 5.8 مليار الإسبوع قبل الماضي.
يذكر أن مؤشرات البورصة شهدت حالة تباين خلال الإسبوع المنقضي ‘إذ تراجع المؤشر الرئيسي 3.6% ليسجل مستوى 14105 نقطة.
بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة طفيفة بلغت 0.08% الي 699 نقطة ,فيما هبط المؤشر الأوسع نطاقا 0.89% ليصل الي 1769 نقطة.
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