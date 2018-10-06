السيسي يستقبل ميلانيا ترامب ويشيد بالتعاون مع أمريكا

السيسي وقرينته يستقبلان ميلانيا ترامب

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته اليوم السبت بقصر الاتحادية، ميلانيا ترامب قرينة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، التي تقوم بزيارة لمصر.



وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس وقرينته رحبا بالسيدة ميلانيا ترامب بالقاهرة، وأعرب الرئيس السيسي عن حرص مصر على تعزيز وتدعيم علاقات الشراكة الاستراتيجية المتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين.



كما أشاد السيسي بالتعاون الثنائي بين الدولتين، لا سيما الدور الذي تقوم به الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر لتمويل المشروعات في بعض المجالات خاصةً الصحة والتعليم والسياحة، وتقديم التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك دعماً لجهود مصر للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بهدف تحقيق نهضة تنموية شاملة ومستدامة.



وأضاف المتحدث باسم الرئاسة أن ميلانيا ترامب أشادت من جانبها بحسن الاستقبال وكرم الضيافة في مصر، معربةً عن إعجابها وتقديرها للحضارة المصرية العريقة واعتزازها بالصداقة بين الشعبين المصري والأمريكي. كما أعربت عن حرصها على العمل على تعزيز التعاون بين البلدين خاصةً في المجالات الاجتماعية، وذلك امتداداً للشراكة المثمرة بين مصر والولايات المتحدة.



وذكر المتحدث أن اللقاء تطرق أيضاً إلى عدد من مجالات التعاون بين البلدين وكيفية تعظيم أوجه التنسيق بشأنها، حيث تم استعراض الجهود المصرية في تطوير عدد من القطاعات كالصحة والتعليم والسياحة، بالإضافة إلى تناول اهتمام الدولة بتعزيز دور المرأة في المجتمع وحماية حقوق الطفل والنهوض بالشباب.