هبوط انتاج سنتامين خلال العام العالي



خالد بدر الدين



أعلنت شركة سنتامين للتعدين المتخصصة في إنتاج الذهب عن خفض إنتاجها السنوي المستهدف من 5 % إلى 21% للمرة الثانية خلال العام الجاري , كما أعلنت عن هبوط انتاجها بنسبة 25 % خلال الربع الحالى بسبب تأخر تحسين عمليات التشغيل عما كان مخططا له.



وقالت الشركة التي تركز نشاطها فى مصر أنها خفضت الحجم المستهدف لإنتاجها هذا العام إلى 480 ألف أوقية من الحجم المستهدف في السابق، والذي كان يتراوح بين 505 آلاف و580 ألف أوقية أو ما يعادل 5 % و 21 % بسبب انخفاض درجة الذهب الخام في حقل السكري بمصر.



وأضافت بأن إنتاجها في الربع الثالث هبط إلى 117 ألفا و720 أوقية من 156 ألفا و533 أوقية في نفس الربع من العام الماضي, ولكن إنتاج الذهب ارتفع على أساس شهري بفضل التحسينات العملياتية في المناجم السطحية والعميقة.



وذكرت وكالة رويترز إن أسعار الذهب العالمى انخفض بأكثر من 12 % منذ المستوى المرتفع الذي سجله في أبريل الماضى عندما تجاوز 1360 دولار للأوقية , لينزل إلى حوالى 1201 دولار للأوقية مع نهاية الأسبوع الماضى ,غير أن أسعار الذهب كسبت حوالى 0.8 % خلال الأسبوع الماضى لتسجل أكبر مكسب أسبوعي منذ 6 أسابيع .