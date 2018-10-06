EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
استثمار
للمرة الثانية ..سنتامين تقلص إنتاجها 21 % خلال العام
السبت 06 أكتوبر 2018 03:38 م
هبوط انتاج سنتامين خلال العام العالي
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
لماذا تستعين مصر بكندا ولا تبيع دهب منجم السكري بنفسها
وصول 382 كجم ذهب من منجم السكري
بدفعة من منجم السكري.. المركزي يدعم احتياطي الذهب
وصول 229 كيلو ذهب خام من منجم السكري
هبوط انتاج سنتامين خلال العام العالي
خالد بدر الدين
أعلنت شركة سنتامين للتعدين المتخصصة في إنتاج الذهب عن خفض إنتاجها السنوي المستهدف من 5 % إلى 21% للمرة الثانية خلال العام الجاري , كما أعلنت عن هبوط انتاجها بنسبة 25 % خلال الربع الحالى بسبب تأخر تحسين عمليات التشغيل عما كان مخططا له.
وقالت الشركة التي تركز نشاطها فى مصر أنها خفضت الحجم المستهدف لإنتاجها هذا العام إلى 480 ألف أوقية من الحجم المستهدف في السابق، والذي كان يتراوح بين 505 آلاف و580 ألف أوقية أو ما يعادل 5 % و 21 % بسبب انخفاض درجة الذهب الخام في حقل السكري بمصر.
وأضافت بأن إنتاجها في الربع الثالث هبط إلى 117 ألفا و720 أوقية من 156 ألفا و533 أوقية في نفس الربع من العام الماضي, ولكن إنتاج الذهب ارتفع على أساس شهري بفضل التحسينات العملياتية في المناجم السطحية والعميقة.
وذكرت وكالة رويترز إن أسعار الذهب العالمى انخفض بأكثر من 12 % منذ المستوى المرتفع الذي سجله في أبريل الماضى عندما تجاوز 1360 دولار للأوقية , لينزل إلى حوالى 1201 دولار للأوقية مع نهاية الأسبوع الماضى ,غير أن أسعار الذهب كسبت حوالى 0.8 % خلال الأسبوع الماضى لتسجل أكبر مكسب أسبوعي منذ 6 أسابيع .
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا