الصحة: اكتمال فحص مليون مواطن مجانًا خلال ساعات

هالة زايد

أحمد صبرى



قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مبادرة الرئيس للكشف عن أمراض السكر والسمنة والضغط و"فيروس سي"، ستنتهى من الكشف عن مليون مواطن خلال ساعات اليوم، مؤكدة أن ذلك يعد من حصيلة الإصلاحات الاقتصادية.



وأضافت زايد، فى مؤتمر صحفى لها بالوزارة، اليوم السبت، أنه تقرر رفع عدد نقاط الكشف الثابتة من 1412 إلى 1448 نقطة بـ 9 محافظات، لزيادة عدد المواطنين الذين يتم الكشف عليهم زيادة على ذلك، إضافة نقاط متحركة قرب المصانع والتجمعات.

