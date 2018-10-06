تعرف على أجندة لجنة حقوق الإنسان لدور الانعقاد البرلماني الجديد

النائب علاء عابد



ياسمين فواز



طرح النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، رؤية لجنة حقوق الإنسان في دور الإنعقاد الرابع بعد إنتخابه بالتزكية رئيسا للجنة للعام الثالث علي التوالي.



وقال عابد إن الأجندة التشريعية للجنة تتضمن طرح قانون تعويض المحبوسين احتياطيا في حال برائتهم واستبدال عقوبة الحبس الاحتياطي بإجراءات بديلة، كما تشمل مقترحا تشريعيا لمناهضة كافة أشكال العنف الذي تتعرض له المرأة، إضافة إلى تشريع آخر يخص الغارمات وإيجاد عقوبات مجتمعية بديله لهن.



وأوضح أن لجنة حقوق الإنسان في هذا الدور تتقاطع في أعمالها مع كل لجان مجلس النواب، لأن مكون حقوق الإنسان موجود في كل تشريع وفي حال طرح أي قانون للنقاش سوف تبادر اللجنة بدراسته وقياس مدي مراعاته لجوانب حقوق الإنسان في مواده، بهدف إعلاء الحقوق في كافة النصوص التشريعية، مثل قوانين العمل، والصحة، والتعليم، والمحليات، التي تحتوي على نصوص تشريعية إما مقيدة للحقوق أو ضامنة للحريات، وهو ما يجب دراسته وإبداء الرأي والمشورة فيه.



ومن حيث الدور الرقابي، أكد أن "اللجنة سيكون لديها مرصد خاص بالحقوق والحريات يرصد حالة حقوق الإنسان في مصر وينبه أعضاء اللجنة لأي حالة انتهاك من أجل التحرك لضمان عودة الحقوق لأصحابها كدور أصيل من أدوار الرقابة البرلمانية لممثلي الشعب. ورغم أن عمل اللجنة هو ضمان الحقوق والحريات العامة أي التي تخص المجموع الكلي للشعب المصري لكنها لن تتواني لحظة لضمان حقوق وحريات الأفراد، وعليه فإن كل حالة فردية تم التعدي علي حقوقها سيكون لها نصيب من الإهتمام".



ولفت إلى أن اللجنة وضعت في أجندتها خطة زيارات ميدانية متواصلة للسجون ومديريات الأمن وأقسام الشرطة ودور الرعاية للمسنين والأطفال الأيتام ومراكز الشباب ومختلف مؤسسات الدولة التي تقوم بدور في بناء الإنسان المصري لضمان فاعليتها وإلتزامها بأطر حقوق الإنسان التي أقرتها الدولة سواء في اتفاقياتها الدولية أو قوانينها الوطنية.



وعلي جانب العلاقات البرلمانية الدبلوماسية ونشاط اللجنة الخارجي لمناقشة الآليات الدولية لحقوق الإنسان وتصحيح ما يتم تداوله عن مصر في هذا الصدد، شدد عابد على أن اللجنة ستستمر في تعزيز دورها في الدبلوماسية البرلمانية سواء في التواصل مع البعثات الدبلوماسية العاملة في مصر أو في التعاون والتواصل مع المؤسسات الأممية والدولية بالخارج، منوها إلى برنامج مكثف للمشاورات الخارجية مع المؤسسات التشريعية والحقوقية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا ومالطا وسويسرا وهولندا وفرنسا وعدد كبير من الدول الأوربية.



وتابع: المشاورات هدفها تبادل الرأي والخبرة مع مؤسسات هذه الدول والإستفادة من تجاربها وعرض رؤية مصر الوطنية في مجال حقوق الإنسان ومناقشة أوضاع حقوق الإنسان بموضوعية، وبعيدا عن المبالغة والاتهامات الجاهزة وبناء تعاون مثمر معها إيمانا وإنطلاقا من أهمية تعزيز المصالح المشتركة بين مصر وبين باقي دول العالم والتي ترتكز في أساسها علي مبادئ حقوق الإنسان العالمية.



وفيما يتعلق ببنية لجنة حقوق الإنسان، أكد رئيسها أن كل عضو من الأعضاء سيكون له دور ومهمة ولن يقتصر عمل اللجنة علي مجلس أمانتها فقط بل سيكون هناك تقسيم لملفات حقوق الإنسان وستتولي لجان عمل مصغرة مكونة من أعضاء اللجنة هذه الملفات، فعلي سبيل المثال سيكون لحقوق السجناء مجموعة عمل خاصة بهذا الملف، وحقوق المرأة سيكون لها مجموعة عمل خاصة بها، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية سيكون لها مجموعة عمل، وملف الحريات الدينية سيكون له مجموعة عمل، مشيرا إلى أن التقسيم الداخلي وإيجاد مجموعات عمل مصغرة لكل ملف من ملفات حقوق الإنسان هدفه ضمان مشاركة جميع أعضاء اللجنة في رسالتها وتفعيل دورها وتعظيم نتائجها.



وبالنسبة لآليات العمل الإعلامي والتوعوي والتواصل المجتمعي، أكد أن اللجنة لديها خطة للتواصل المستدام مع المؤسسات الإعلامية وعقد لقاءات دورية معها لإطلاعها علي أعمال اللجنة وأنشطتها وإنجازاتها وتحدياتها بكل شفافية، كما أن هناك خطة للتواصل المستمر مع مؤسسات المجتمع المدني لمناقشة كافة ملفات حقوق الإنسان والاستماع إليها وطرح رؤية مشتركة للخروج بتوصيات تمكن الدولة من تحقيق التوازن بين ضروريات الأمن ومطالب المجتمع بالحريات والحقوق العامة.