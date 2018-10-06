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سيـــاســة
الصحة : مفاوضات لاستيراد 6 مليون كاشف فيروس سي
السبت 06 أكتوبر 2018 03:30 م
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اعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إن الوزارة تتفاوض الآن على استيراد 6 مليون كاشف يستخدم فى معرفة المصابين بمرض فيروس سي للاستخدام فى مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي ,مؤكدة أن تلك الكواشف ستكون بالمدارس والمعاهد للكشف على التلاميذ .
واضافت فى مؤتمر صحفى لها بالوزارة أن الوزارة ستعلن عن علاج فيروس سى للأطفال اقل من 18عاما قريبا , ومشيرة إلى أن هناك مفاوضات مع شركة امريكية لاستيراد دواء للحالات المتأخرة.
وزارة الصحة
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