الصحة : مفاوضات لاستيراد 6 مليون كاشف فيروس سي





اعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إن الوزارة تتفاوض الآن على استيراد 6 مليون كاشف يستخدم فى معرفة المصابين بمرض فيروس سي للاستخدام فى مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي ,مؤكدة أن تلك الكواشف ستكون بالمدارس والمعاهد للكشف على التلاميذ .واضافت فى مؤتمر صحفى لها بالوزارة أن الوزارة ستعلن عن علاج فيروس سى للأطفال اقل من 18عاما قريبا , ومشيرة إلى أن هناك مفاوضات مع شركة امريكية لاستيراد دواء للحالات المتأخرة.