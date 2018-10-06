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سيـــاســة
السيسي عن نصر أكتوبر: مهّد الطريق لأهم مبادرات السلام بالعالم
السبت 06 أكتوبر 2018 03:26 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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الرئيس عبد الفتاح السيسي
أحمد صبرى
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن السادس من أكتوبر، يوم استرداد الكرامة والسيادة على بقعة خالدة من أرض الوطن، مؤكدًا أن هذا النصر مهد الطريق لأهم مبادرات السلام فى المنطقة والعالم أجمع.
وأضاف السيسي، فى منشور له على صفحته الرسمية على "فيس بوك": في يوم استرداد الكرامة والسيادة على بقعةٍ غاليةٍ من تراب الوطن، وعزيزةٍ على قلب كل مصري، نحتفل بانتصار الجيش المصري العظيم، الذي سطّر ملحمةً خالدة حطّمت الأساطير ومهّدت الطريق لواحدةٍ من أبرز وأهم مبادرات السلام في المنطقة، بل وفي العالم أجمع.
وأوضح: كل عامٍ وكل مصري فخور بجيشه، مؤمناً بوطنه، متمسّكاً بكل ذرة من أرضه، رافعاً اسم بلده عالياً بين الأنام.
عبدالفتاح السيسي
السيسي
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