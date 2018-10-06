تأجيل محاكمة طارق النهري وآخرين بأحداث مجلس الوزراء

محكمة

نجوى عبد العزيز:



قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار ناجى شحاتة، وبعضوية المستشارين عبد الرحمن صفوت، وأحمد عبد الحكم تأجيل محاكمة الفنان طارق النهرى، و3 آخرين فى إعادة محاكمتهم بـ«أحداث مجلس الوزراء»، وحرق المجمع العلمى، تأجيل إدارى، وذلك بمناسبة أعياد 6 أكتوبر، ولاستكمال مرافعة الدفاع.



واشتعلت النيران فى المجمع العلمى خلال ديسمبر 2011، وألقى القبض على النهرى فى إبريل 2012، بتهمة التورط فى القضية.





