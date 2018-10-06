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بورصة وشركات
تباين مؤشرات البورصة في أسبوع والخدمات المالية أنشط القطاعات
السبت 06 أكتوبر 2018 03:22 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
مصطفى طلعت:
تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي وسط نشاط ملحوظ لقطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك.
وذكر تقرير صادر عن البورصة تراجع المؤشر الرئيسي 3.6% ليسجل مستوى 14105 نقطة بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة طفيفة بلغت 0.08% الي 699 نقطة فيما هبط المؤشر الأوسع نطاقا 0.89% ليصل إلي 1769 نقطة.
وسجل قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك قائمة القطاعات النشطة بتداول 348.5 ورقة مالية، بينما جاء قطاع البنوك في ذيل القائمة عبر بيع وشراء 5.6 مليون ورقة.
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