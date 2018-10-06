ساويرس عن واقعة حفل الكرنك: ليه الهيصة دي

أحمد صبرىقال المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال والملياردير الشهير، إن عمل الحفلات فى الأماكن الأثرية شائع فى العالم كله، لكن بشروط معينة، والتأكد من حماية الأثر، وذلك فى تعليقه على خلفية تنظيم حفل عقد قرآن بمعبد الكرنك بالأقصر، الذى لاقى استهجانًا كبيًرا.وأضاف ساويرس، فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة "تويتر": العالم كله بيعمل حفلات فى الأماكن الأثرية بشروط معينة والتأكد من حماية الأثر، ومحدش بيعمل كل الهيصة الفاضية دى ؟؟؟ إيه اللى حصل يعنى؟".وأوضح: الحفلات العالمية اللى اتعملت على سفح الأهرامات كانت أحسن دعاية لمصر.. المهم ميكونش فيه ضرر أو تلوث أو قمامة.