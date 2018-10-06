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استثمار
وزيرا التنمية المحلية والبيئة يتفقدان موقع حريق الوادى
السبت 06 أكتوبر 2018 03:23 م
وزيرة البيئة تتفقد موقع الحريق
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الدكتورة ياسمين فؤاد
بحث آليات تعويض المضارين
تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم، موقع حريق الراشدة بمركز الداخلة في الوادي الجديد علي أرض الواقع، للاطمئنان علي الأهالي ومتابعة أعمال إخماد وتبريد الحريق والوقوف على ملابسات الحادث وبحث آليات صرف تعويضات للمضارين.
جاء ذلك بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي والمهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
واتفقت وزيرة البيئة مع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي، علي ضرورة اعادة تدوير المخلفات الزراعية، وإنشاء مشروع صغير لتدوير مخلفات النخيل، مؤكدة على دعم وزارة البيئة للمحافظة بالمعدات اللازمة لتدوير المخلفات من مفارم وجرارات خلال أسبوع.
وكان حريق هائل اندلع مساء أمس الجمعة، بمزارع النخيل بقريه الراشدة، التابعة لمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، وامتد لعشرات الأفدنة وهو يعتبر الحريق الأكبر فى تاريخ الوادى الجديد.
مجلس الوزراء
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