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سيـــاســة
الخشت: جامعة القاهرة تقدمت في كل التصنيفات المعتمدة
السبت 06 أكتوبر 2018 03:15 م
جامعة القاهرة 22
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جامعة القاهرة 22
المال ـ خاص:
أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تقدمت في التصنيفات الدولية المعتمدة للجامعات خلال عام 2018 بشكل ملحوظ وتصدرت الجامعات المصرية، حيث جاء تصنيف الجامعة تبعاً لتصنيف كيو إس (QS) في المركز الأول من بين الجامعات المصرية، وتم تصنيف 16 من التخصصات الأكاديمية بالجامعة (بزيادة 6 تخصصات عن عام 2017) في ترتيب متقدم عالمياً، حيث جاءت كلية الطب في المركز 251 متفوقة على كليات الشرق الأوسط، وكلية الهندسة في الترتيب 231 عالميا، وكلية الصيدلة في الترتيب من 101-150 على مستوي العالم.
واقتربت الجامعة من سقف المائة الأولى على مستوي العالم في تخصصين، الصيدلة والهندسة المعمارية على مستوي التخصصات المماثلة في جميع جامعات العالم.
وتابع الخشت، أن جامعة القاهرة جاءت في صدارة الجامعات المصرية في تصنيف (CWUR) لعام 2018 واحتلت المرتبة 452 من بين أكثر من 1000 جامعة على مستوي العالم في هذا التصنيف، لافتاً إلى أن الجامعة تصدرت الجامعات المصرية في التصنيف الإسباني (SCIMAGO) لعام 2018.
كما تصدرت الجامعات المصرية في تصنيف ليدن الهولندي, والتصنيف الأمريكي US news.
وأضاف الخشت، أن جامعة القاهرة هى الجامعة المصرية الوحيدة ضمن أفضل 500 جامعة عالمية في تصنيف شانغهاي 2018، وهو من أقوى التصنيفات العالمية للجامعات ويعتمد على معايير موضوعية يمكن قياسها، وتلك المعايير تتضمن حجم ونوعية البحوث العلمية المنشورة لأعضاء هيئة التدريس فى الدوريات والموسوعات العلمية الدولية، إلى جانب جودة هيئة التدريس، ومستوى الأداء الأكاديمى، ومستوى الخريجين، وينشر سنويا فى أغسطس، وطبقا لهذا التصنيف لم يتم نشر ترتيب لأى جامعة مصرية غير جامعة القاهرة ضمن أول 500 جامعة.
وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلي حصول مجلة جامعة القاهرة الدولية للبحوث العلمية المتقدمة (JAR) المتخصصة في نشر الأبحاث العلمية على معامل تأثير 4.327 IF لأول مرة منذ صدورها عام 2010، وفقاً لتقرير أعلي هيئة دولية وهي مؤسسه تومسون رويترز (Thomson Reuters).
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