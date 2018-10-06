الصحة : توقيع الكشف الطبى على890الف مواطن في 4 أيام

هالة زايد - وزيرة الصحة

أحمد صبرى



اعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أنه خلال 4 أيام من حملة "100مية مليون صحة" التى وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي تم توقيع الكشف الطبى على 890الف مواطن فى 9 محافظات خلال المرحلة الأولى للحملة





واضافت فى مؤتمر صحفى لها بالوزارة أن اعلى نسبة مشاركة كانت فى محافظة جنوب سيناء, كما كانت الفئة العمرية الأكثر اقبالا للرجال اقل من26عاما حتى 46عاما والسيدات حتى 52عاما, وهو مايوضح أن الشباب لديه وعي بالمشاركة.