



خالد بدر الدينهوت أسعار الذهب بأكثر من 12%، منذ المستوى المرتفع الذي سجله في إبريل الماضى، عندما تجاوز 1360 دولارًا للأوقية، لينخفض إلى 1201 دولار للأوقية، مع نهاية الأسبوع الماضى، بسبب ارتفاع قيمة الدولار الذي يستفيد من اقتصاد أمريكي مفعم بالنشاط، وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية ومخاوف من انتشار حرب تجارية عالمية.ومع ذلك، ارتفعت أسعار الذهب 0.8 % لتسجل أكبر مكسب أسبوعي منذ 6 أسابيع، في الوقت الذي تراجع فيه الدولار بعد بيانات أظهرت تباطؤ أكبر من المتوقع لنمو الوظائف في الولايات المتحدة وانخفاض أسواق الأسهم، ما يعزز جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن.وكسب الذهب في المعاملات الفورية 0.2% -أمس الجمعة- ليرتفع إلى 1201.22 دولار للأوقية، في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكية، لينهى الأسبوع على مكاسب قدرها 0.8 فى أكبر زيادة منذ الأسبوع المنتهي في 24 أغسطس الماضى.وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3% ليبلغ عند التسوية 1205.60 دولار للأوقية، بينما انخفض الدولار وهبطت أسواق الأسهم بعد بيانات أظهرت زيادة قدرها 134 ألفًا في عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة، في سبتمبر الماضى فى أقل زيادة منذ أكثر من عام.ويؤدى ضعف الدولار إلى ارتفاع تكلفة الذهب على المشترين الذين يستخدمون عملات أخرى، لكن تزايد أسعار الفائدة يقلل جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً.