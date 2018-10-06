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سيـــاســة
رئيس القضاء الاعلى يعود للوطن بعد مشاركته في اجتماعات المحاكم العليا بباريس
السبت 06 أكتوبر 2018 03:01 م
المستشار مجدي أبو العلا
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المستشار مجدي أبو العلا
كتبت نجوى عبد العزيز
عاد رئيس القضاء الاعلى المستشار مجدى ابوالعلا والوفد المرافق له الى القاهرة قادما من فرنسا بعد المشاركة فى اجتماع مجلس ادارة منظمة المحاكم العليا للدول الناطقة باللغة الفرنسية الذى عقد فى محكمة النقض الفرنسية بباريس حيث تحتل مصر منصب نائب رئيس المنظمة .
تناول الاجتماع جهود مصر ممثلة فى محكمة النقض المصرية فى ترسيخ المبادى القضائية بشان مكافحة الارهاب وسبل القضاء على الكيانات الارهابية فى النطاق الوطنى والدولى والحرص على التمسك بمبادى حقوق الانسان وكفالة حق المتهم فى الدفاع.
كما بحث المشاركون أوجه دعم المحاكم العليا للدول الأعضاء فى المسائل المتعلقة بالتعاون القضائي وترسيخ مبادىء الديمقراطية ونشر الثقافة القانونية.
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